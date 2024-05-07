Как кандидаты на должности судей апелляционных судов и ВАКС будут сдавать тестовые задания: комментарий ВККС

Тестовые задания будут обнародованы вместе с ответами, а выполнять их будут кандидаты на компьютерах.

Источник фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей «Судебно-юридической газете» рассказали, как кандидаты на должности судей апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС будут сдавать тестовые задания.

В частности, члены ВККС рассказали, что по заказу Комиссии Национальной школой судей было разработано 13 тысяч новых тестовых заданий. Сдавать тестовые задания кандидаты будут на персональных компьютерах. О полученных результатах претенденты на должности судей узнают сразу же после ответа на последний вопрос теста.

В отличие от конкурсов и процедур отбора судей, которые состоялись в 2016-2019 годах, отныне тестовые вопросы будут обнародованы вместе с вариантами ответов, но без указания правильного ответа.

«Это новые по содержанию тестовые задания, ведь за последние годы существенно обновилось законодательство во многих областях права. Они распределены на пять блоков: по общим знаниям в сфере права (приблизительно 1 тыс. заданий) и в зависимости от специализации – тестовые задания по хозяйственной, административной, гражданской и криминальной специализации (приблизительно по 3 тыс. заданий). Каждый тестовый вопрос будет содержать четыре варианта ответов, один из которых – правильный. Разработчиком тестовых заданий является Национальная школа судей Украины. Тесты будут обнародованы Комиссией заранее вместе с вариантами ответов, но без указания правильного ответа», - рассказала член ВККС Надежда Кобецкая.

Как отметили в ВККС, решение о необходимости публикации вариантов ответов на тестовые задания было принято Комиссией с учетом необходимости «минимизировать коррупционные риски».

«Обычно тестологи не советуют обнародовать тестовые задания вместе с вариантами ответов. Считается, что участник тестирования при обнародовании ответов пытается просто заучить правильные варианты ответов. Комиссия, осознавая предостережение тестологов относительно предварительного обнародования базы тестовых заданий, все же предпочла пойти на минимизацию коррупционных рисков. Считаем, что преждевременная публикация полного содержания тестовых заданий поставит в равные условия всех участников, будет способствовать надлежащей их подготовке с учетом особенностей как их профессиональной занятости, так и современной ситуации военного положения в государстве, а также продемонстрирует открытость Комиссии и стремление устранить любые возможные злоупотребления. Вместе с тем, для предотвращения заучивания тестов, было принято решение о существенном увеличении количества самих тестов, что значительно усложнит возможность механического заучивания ответов. Таким образом, кандидат, который, например, выберет гражданскую специализацию, должен подготовиться к ответам на 1 тыс. общих вопросов из сферы права, а также на 3 тыс. вопросов по выбранной специализации. Соответствующие блоки тестов будут обнародованы на сайте ВККС», – рассказала Надежда Кобецкая.

Как добавил член Комиссии Роман Сабодаш, планируется, что кандидаты будут сдавать тесты на персональных компьютерах в помещении ВККС.

«То есть никаких бумажных тетрадей уже не должно быть. При таком подходе, свои результаты кандидаты будут получать сразу после завершения процедуры тестирования – они увидят результаты на экранах мониторов своих компьютеров после того, как ответят на последний вопрос и завершат процедуру тестирования. Также стоит отметить и то, что кандидаты будут заранее распределены на группы, которые в порядке очереди будут проходить тестирование в заранее определенное время», - рассказал Роман Сабодаш.

С полным текстом комментариев членов ВККС о том, как будут проходить конкурсы на должности судей апелляционных судов, ВАКС и АП ВАКС, можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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