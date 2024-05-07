Як кандидати на посади суддів апеляційних судів та ВАКС будуть складати тестові завдання: коментар ВККС

Тестові завдання будуть оприлюднені разом з відповідями, а виконувати їх будуть кандидати одразу на комп’ютерах.

Джерело фото: ВККС

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів «Судово-юридичній газеті» розповіли, як кандидати на посади суддів апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС будуть складати тестові завдання.

Зокрема, члени ВККС розповіли, що на замовлення Комісії Національною школою суддів були розроблені 13 тисяч нових тестових завдань. Складати тестові завдання кандидати будуть на персональних комп’ютерах. Про отримані результати претенденти на посади суддів дізнаються одразу після відповіді на останнє запитання тесту.

На відміну від конкурсів та процедур добору суддів, які проходили у 2016-2019 роках, відтепер тестові запитання будуть оприлюднені разом з варіантами відповідей, але без зазначення правильної відповіді.

«Це нові за змістом тестові завдання, адже за останні роки суттєво оновилося законодавство у багатьох сферах права. Вони розподілені на п’ять блоків: щодо загальних знань у сфері права (приблизно 1 тис. завдань) і в залежності від спеціалізації – тестові завдання з господарської, адміністративної, цивільної та кримінальної спеціалізації (приблизно по 3 тис.). Кожне тестове запитання буде містити чотири варіанти відповідей, одна з яких – правильна. Розробником тестових завдань є Національна школа суддів України. Тести будуть оприлюднені Комісією заздалегідь, разом з варіантами відповідей, але без зазначення правильної відповіді», - розповіла член ВККС Надія Кобецька.

Як зазначили у ВККС, рішення про необхідність публікації варіантів відповідей на тестові завдання було прийняте Комісією з огляду на необхідність «мінімізувати корупційні ризики».

«Зазвичай тестологи не радять оприлюднювати тестові завдання разом з варіантами відповідей. Вважається, що учасник тестування у разі оприлюднення відповідей намагається просто завчити правильні варіанти відповідей. Комісія, усвідомлюючи застереження тестологів щодо попереднього оприлюднення бази тестових завдань, все ж надала перевагу мінімізації корупційних ризиків. Вважаємо, що завчасна публікація повного змісту тестових завдань поставить в рівні умови всіх учасників, сприятиме належній їх підготовці з урахуванням особливостей як їх професійної зайнятості, так і сучасної ситуації воєнного стану в державі, а також продемонструє відкритість Комісії та прагнення усунути будь-які можливі зловживання. Разом з тим, для запобігання завчанню тестів, було прийняте рішення про суттєве збільшення кількості самих тестів, що значно ускладніть можливість механічного завчання відповідей. Відтак, кандидат, який, наприклад, обере цивільну спеціалізацію, має підготуватися до відповідей на 1 тис. загальних питань зі сфери права, а також на 3 тис. питань по обраній спеціалізації. Відповідні блоки тестів будуть оприлюднені на сайті ВККС», - розповіла Надія Кобецька.

Як додав член Комісії Роман Сабодаш, планується, що кандидати будуть складати тести на персональних комп’ютерах у приміщенні ВККС.

«Тобто, ніяких паперових зошитів вже не повинно бути. За такого підходу, результати кандидати будуть отримувати одразу після завершення процедури тестування – вони побачать результати на екранах моніторів своїх комп’ютерів після того, як нададуть відповідь на останнє запитання і завершать процедуру тестування. Також варто зазначити і про те, що кандидати будуть завчасно розподілені на групи, які у порядку черги будуть проходити тестування у заздалегідь визначений їм час», - розповів Роман Сабодаш

З повним текстом коментарів членів ВККС щодо того, як будуть відбуватися конкурси на посади суддів апеляційних судів, ВАКС та АП ВАКС, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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