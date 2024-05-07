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ЄС готує санкції проти Віктора Медведчука за фінансування росЗМІ

15:51, 7 травня 2024
В 14-ий пакет обмежень планують внести санкції проти Медверчука за зловмисні операції впливу в Європі.
ЄС готує санкції проти Віктора Медведчука за фінансування росЗМІ
Джерело фото: pravda.com.ua
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Європейський Союз готується ввести санкції проти колишнього українського нардепа та олігарха Віктора Медведчука через звинувачення у проведенні зловмисних операцій впливу в Європі, повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, санкції передбачається ввести у новому, 14-му пакеті антиросійських обмежень. Медведчука також звинувачують у державній зраді в Україні, але його віддали росії під час обміну полоненими у 2022 році.

Проєкт блоку передбачає, що Медведчук "продовжував фінансувати та здійснювати операції впливу на політичні партії та окремих політиків у Європі". Зазначається, що саме він фінансує "Голос Європи", російське ЗМІ, яке звинувачують у систематичному "маніпулюванні ЗМІ та спотворенні фактів".

У цьому ж контексті планується також заборонити в ЄС "Голос Європи", а також російське державне інформаційне агентство "Ріа Новини", газети "Російська газета" та "Известия".

Попередньо "Голос Європи" та Медведчука потрапили під санкції Чеської Республіки в березні за ймовірну проросійську операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію виборів до Європарламенту в червні.

Нові санкції також передбачають обмеження для політичних партій, фондів, неурядових організацій і аналітичних центрів ЄС щодо приймання грошей від російської держави або її довірених осіб.

Плани щодо санкцій мають бути схвалені всіма 27 державами-членами ЄС, перш ніж вони набудуть чинності.

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