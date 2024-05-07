ЕС готовит санкции против Виктора Медведчука за финансирование росСМИ

В 14-ый пакет ограничений планируют внести санкции против Медведчука за злонамеренные операции влияния в Европе.

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Европейский Союз готовится ввести санкции против бывшего украинского нардепа и олигарха Виктора Медведчука из-за обвинений в проведении злонамеренных операций влияния в Европе, сообщает The Guardian.

По информации издания, санкции предполагается ввести в новом, 14-м пакете антироссийских ограничений. Медведчука также обвиняют в государственной измене в Украине, но его отдали России во время обмена пленными в 2022 году.

Проект блока предусматривает, что Медведчук "продолжал финансировать и осуществлять операции влияния на политические партии и отдельных политиков в Европе". Отмечается, что именно он финансирует "Голос Европы", российское СМИ, которое обвиняют в систематическом "манипулировании СМИ и искажении фактов".

В этом же контексте планируется также запретить в ЕС "Голос Европы", а также российское государственное информационное агентство "Риа Новости", газеты "Российская газета" и "Известия".

Предварительно "Голос Европы" и Медведчука попали под санкции Чешской Республики в марте за вероятную пророссийскую операцию влияния, направленную на дестабилизацию выборов в Европарламент в июне.

Новые санкции также предусматривают ограничения для политических партий, фондов, неправительственных организаций и аналитических центров ЕС по приему денег от российского государства или его доверенных лиц.

Планы по санкциям должны быть одобрены всеми 27 государствами-членами ЕС, прежде чем они вступят в силу.

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