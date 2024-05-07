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На Центральном вокзале Киева открыли новый информационный пункт рекрутинга в ВСУ

17:19, 7 мая 2024
Укрзализныця открыла новый информационный пункт рекрутинга на Киевском вокзале.
На Центральном вокзале Киева открыли новый информационный пункт рекрутинга в ВСУ
Источник фото: Kyiv City Guide
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На Центральном железнодорожном вокзале Киева появился новый информационный пункт рекрутинга в украинскую армию, который открылся 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В этом новосозданном информационном пункте специально обученные работники Укрзализныци будут предоставлять информацию о вакансиях в Вооруженных Силах Украины и отвечать на самые распространенные вопросы о должностях в военных подразделениях.

Проект реализуется при поддержке Министерства обороны Украины и имеет целью привлечь граждан к военной службе и обеспечить им прозрачную информацию о возможностях помощи Силам обороны Украины.

По словам заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой, информационные пункты рекрутинга по всей стране позволят наиболее эффективно распространять информацию о возможности присоединиться к Вооруженным Силам Украины.

"Каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона. Это возможно, даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан", - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Этот пилотный проект открывает возможности для широкого контакта с населением. Информационный пункт рекрутинга расположен в центральном вестибюле вокзала, между главным инфопоинтом и входом в зал №3.

Член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский подчеркнул, что для железной дороги это продолжение сотрудничества с Министерством обороны, а также проявление поддержки украинской армии. Уже сейчас на Железнодорожной армии служат более 10 000 работников, которые демонстрируют свою преданность и готовность к защите страны.

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