Практика судів
  1. В Україні

На Центральному вокзалі Києва відкрили новий інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

17:19, 7 травня 2024
Укрзалізниця відкрила новий інформаційний пункт рекрутингу на Київському вокзалі.
На Центральному вокзалі Києва відкрили новий інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ
Джерело фото: Kyiv City Guide
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Центральному залізничному вокзалі Києва з'явився новий інформаційний пункт рекрутингу до української армії, який відкрився 7 травня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У цьому новоствореному інформаційному пункті спеціально навчені працівники Укрзалізниці будуть надавати інформацію щодо вакансій у Збройних Силах України та відповідатимуть на найпоширеніші питання про посади у військових підрозділах.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства оборони України та має на меті залучити громадян до військової служби та забезпечити їм прозору інформацію про можливості допомоги Силам оборони України.

За словами заступника міністра оборони України Наталії Калмикової, інформаційні пункти рекрутингу по всій країні дозволять найбільш ефективно розповсюджувати інформацію про можливості приєднатися до Збройних Сил України.

«Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян», — зазначила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Цей пілотний проєкт відкриває можливості для широкого контакту з населенням. Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

Член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський підкреслив, що для залізниці це продовження співпраці з Міністерством оборони, а також вияв підтримки української армії. Вже зараз на Залізничній армії служать більше 10 000 працівників, які демонструють свою відданість та готовність до захисту країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чого кандидатам на посади суддів очікувати від практичних завдань під час конкурсів на посади суддів: позиція ВККС

Комісія не вимагатиме від учасників конкурсу написання наукових трактатів - необхідно написати зрозуміле судове рішення з вирішенням поставленої у завданні проблеми і якісною мотивацією постановленого рішення.

Чоловік вважав, що наявність у нього відстрочки завдяки бронюванню унеможливлює вручення йому «мобілізаційної» повістки – що вирішив апеляційний суд

Чи впливає наявність бронювання від Мінекономіки на можливість вручення особі «мобілізаційної» повістки, пояснив у своєму рішенні Шостий апеляційний адміністративний суд.

Прокурор вважав, що участь обвинуваченого з використанням власних технічних засобів у судовому засіданні в режимі відеоконференції суперечить КПК — що вирішив ВС

Як підкреслив Касаційний кримінальний суд, судове провадження може здійснюватися в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду, і за допомогою власних технічних засобів.

Як і що відбувається насправді з конкурсами в апеляційні суди та Вищий антикорупційний суд: розповідають члени ВККС

У ВККС розповіли «Судово-юридичній газеті», чого очікувати від ВККС у найближчі місяці та як Комісія готується до конкурсних процедур.

Як кандидати на посади суддів апеляційних судів та ВАКС будуть складати тестові завдання: коментар ВККС

Тестові завдання будуть оприлюднені разом з відповідями, а виконувати їх будуть кандидати одразу на комп’ютерах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду