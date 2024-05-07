На Центральному вокзалі Києва відкрили новий інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

Укрзалізниця відкрила новий інформаційний пункт рекрутингу на Київському вокзалі.

Джерело фото: Kyiv City Guide

На Центральному залізничному вокзалі Києва з'явився новий інформаційний пункт рекрутингу до української армії, який відкрився 7 травня. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

У цьому новоствореному інформаційному пункті спеціально навчені працівники Укрзалізниці будуть надавати інформацію щодо вакансій у Збройних Силах України та відповідатимуть на найпоширеніші питання про посади у військових підрозділах.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства оборони України та має на меті залучити громадян до військової служби та забезпечити їм прозору інформацію про можливості допомоги Силам оборони України.

За словами заступника міністра оборони України Наталії Калмикової, інформаційні пункти рекрутингу по всій країні дозволять найбільш ефективно розповсюджувати інформацію про можливості приєднатися до Збройних Сил України.

«Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян», — зазначила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Цей пілотний проєкт відкриває можливості для широкого контакту з населенням. Інформаційний пункт рекрутингу розташований в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

Член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський підкреслив, що для залізниці це продовження співпраці з Міністерством оборони, а також вияв підтримки української армії. Вже зараз на Залізничній армії служать більше 10 000 працівників, які демонструють свою відданість та готовність до захисту країни.

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