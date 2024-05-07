Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Мобілізований чоловік хотів оформити опіку над недієздатною бабусею: що вирішив суд

17:38, 7 травня 2024
Суд не знайшов мотивів доцільності призначення чоловіка опікуном та взяв до уваги ту обставину, що в недієздатної жінки, ще є інші родичі.
Мобілізований чоловік хотів оформити опіку над недієздатною бабусею: що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд відмовив заявнику у призначенні його опікуном бабусі, визнаної місцевим судом недієздатною, оскільки висновок опікунської ради виконавчого комітету селищної ради не відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу України щодо його обґрунтованості. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Більше того, жодних мотивів доцільності призначення саме 29-річного онука, який по мобілізації проходить службу в Збройних Силах України, а не когось із її трьох дітей, у документі органу самоврядування не наведено.

Заявник оскаржив до Рівненського апеляційного суду рішення суду першої інстанції, яким заяву про визнання 79-річної бабусі недієздатною та встановлення опіки над нею задоволено частково. Визнано літню жінку недієздатною на два роки з моменту набрання цим рішенням законної сили.

У задоволенні вимоги про призначення заявника опікуном над бабою відмолено.

Рішення місцевого суду мотивоване тим, що подання органу опіки містить виключно висновок про необхідність призначення саме заявника опікуном над бабою — без достатньої аргументації такого висновку, через що він не може бути прийнятий судом.

Окрім того, у поданні відсутня інформація про неможливість виконання сином, який проживає з матір’ю,  повноважень опікуна.

Апелянт просив скасувати рішення суду першої інстанції в частині відмови призначення його опікуном над бабою та призначити опікуном над нею.

Суд апеляційної інстанції відмовив заявникові у задоволенні апеляційних вимог з наступних підстав.

Виходячи з аналізу ч.1 ст. 60 Цивільного кодексу України та ч.1 ст. 300 Цивільного процесуального кодексу України, обов’язковою умовою призначення судом конкретної фізичної особи опікуном над недієздатною фізичною особою є наявність подання органу опіки та піклування щодо доцільності призначення саме цієї особи опікуном.

Згідно з висновком опікунської ради виконавчого комітету селищної ради, що міститься в матеріалах справи, визначено доцільним призначити саме заявника опікуном над бабою у разі визнання її недієздатною.

Однак цей висновок не відповідає вимога закону щодо його обґрунтованості, оскільки жодних мотивів доцільності призначення саме цієї особи опікуном літньої жінки подання не містить.

Окрім того, у висновку зазначено, що заявник проходить службу в ЗСУ по мобілізації, а матеріали справи не містять жодних доказів, які б свідчили про увільнення його з війська.

Зважаючи на ці обставини, апеляційний суд пришов до висновку, що заявник на час проходження військової служби позбавлений можливості виконувати обов’язки опікуна недієздатної особи, і лише після демобілізації у передбаченому Законом порядку може ініціювати питання про призначення його опікуном.

Також суд апеляційної інстанції, залишаючи оскаржуване рішення місцевого суду без змін, взяв до уваги ту обставину, що в недієздатної жінки, окрім сина, є дві доньки.

І хоча кожна з них подала до суду заяву про неможливість здійснення догляду за матір’ю, оскільки одна проживає і працює в Республіці Польща, інша — є пенсіонером за віком і має поганий стан здоров’я, жодна не надала суду доказів (працевлаштування і проживання в іншій країні — однією та медичного висновку про незадовільне здоров’я — іншою), які б доводили неможливість здійснення сестрами догляду за недієздатною матір’ю.

Доводи апеляційної скарги про порушення судом вимог закону щодо одночасності вирішення питання про призначення особи недієздатною та призначення їй опікуна не заслуговують на увагу, оскільки у постанові Верховного Суду від 14 лютого 2018 року у справі № 545/1691/16-ц (провадження № 61-4475св18) сформульовано висновок про те, що законодавством не передбачено обв’язку суду визнання особи недієздатною і призначення опікуна в одному судовому процесі. 

Постанова Рівненського апеляційного суду від 2 травня 2024 року № 572/1245/23 (провадження № 22-ц/4815/512/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВП ВС, КЦС та ККС Верховного Суду інтегрували своє діловодство з підсистемою Електронного суду – ВРП

У «Голосі України» опублікували оголошення про роботу модулів ЄСІТС у Верховному Суді.

Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Валерія Залужного Послом України у Великій Британії

Всі заяви про оформлення закордонного паспорта, подані до 23 квітня, будуть розглянуті дипломатичними установами – відповідь МЗС

Подані громадянами України заяви про надання консульських послуг, у тому числі на оформлення закордонних паспортів будуть опрацьовані дипломатичними установами – МЗС.

В Офісі Президента хочуть розробити нову Концепцію розвитку системи правосуддя – на 2024-2026 роки

А з представниками бізнесу в Офісі Президента обговорили питання створення Вищого адміністративного суду та кадрові проблеми Верховного Суду.

Штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн

Підприємства, які не виконують вимоги ТЦК, зможуть отримати штраф до 59,5 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області