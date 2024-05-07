Кабмин урегулировал вопрос лишения ученой степени и добровольного отказа от ученого звания

Правительство определило, что будут делать со статусом ученых в случае выявления в диссертации, научных публикациях, зачисленных по ее теме, фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации.

Кабмин постановлением от 3 мая 2024 г. № 507 внес изменения в постановления по подготовке и аттестации научно-педагогических и научных кадров.

Так, у Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань тепер буде передбачено, що особа, яка має вчене звання, може добровільно відмовитися від нього, подавши до МОН заяву в довільній формі, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально. Особа може надіслати заяву в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Протягом 10 робочих днів із дня надходження заяви МОН скасовує рішення про присвоєння вченого звання та визнає атестат недійсним, про що видається наказ, який розміщується на офіційному вебсайті МОН. Рішення про присвоєння особі вченого звання скасовується та визнається атестат недійсним у разі набрання чинності наказом МОН щодо добровільної відмови цієї особи від наукового ступеня.

Також внесені зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому постановою КМУ від 12 січня 2022 р. №44.

Зокрема передбачається, що особа, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності, може подати повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) після видання наказу закладу про видачу здобувачеві диплома доктора філософії. У повідомленні зазначаються прізвище та власне ім’я (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб) та адреса особи, обґрунтування та посилання на докази, що підтверджують наведені у ньому обставини. Повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації надсилається в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису на офіційну адресу електронної пошти НАЗЯВО.

Повідомлення щодо порушення процедури захисту дисертації розглядається Комітетом з питань діяльності разових спеціалізованих вчених рад у порядку, встановленому НАЗЯВО.

Національне агентство протягом 5 робочих днів з дати прийняття Комітетом з питань діяльності разових спеціалізованих вчених рад повідомлення до розгляду оприлюднює його в інформаційній системі, а також надсилає копію повідомлення до відповідного закладу.

Скарга/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації надсилається в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису на офіційну адресу електронної пошти Національного агентства.

Національне агентство протягом п’яти робочих днів з дати прийняття Комітетом з етики скарги/повідомлення до розгляду оприлюднює її/його в інформаційній системі, а також надсилає копію скарги до закладу, разова рада якого прийняла відповідне рішення.

Протягом п’яти робочих днів з дати засідання НАЗЯВО інформує про прийняте рішення особу, яка подала скаргу/повідомлення щодо наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, заклад та особу, стосовно дисертації якої розглядалися скарга/повідомлення, а також вносить відповідну інформацію до інформаційної системи.

У випадку виявлення Нацагентством в дисертації, наукових публікаціях, зарахованих за її темою, фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у осіб, яким за рішенням МОН затверджено рішення ради про присудження ступеня доктора філософії, копія прийнятого рішення надсилається протягом трьох робочих днів до МОН.

На підставі рішення Національного агентства МОН розглядає питання щодо скасування свого рішення про затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії та позбавлення особи наукового ступеня доктора філософії.

Термін «апеляційний комітет» замінили на «Комітет з питань діяльності разових спеціалізованих вчених рад».

Також у Порядку визначено, що наукові публікації здобувача, які видаються в Україні, публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Публікація, оприлюднена в Україні англійською мовою та/або іншими офіційними мовами ЄС, має супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою. Для статей, опублікованих у міжнародних фахових виданнях іншими, ніж англійська, мовами, разова рада своїм рішенням може зобов’язати надати переклад або коротку анотацію статті державною мовою.

Вчена рада не пізніше ніж протягом двох місяців з дня отримання заяви здобувача утворює разову раду у складі п’яти осіб: голови разової ради, рецензентів (рецензента) та офіційних опонентів, дані про яких внесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (крім наукових та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти/наукових установ, наукових установ системи Міноборони). Рішення вченої ради про утворення разової ради вводиться в дію наказом керівника закладу протягом пʼяти робочих днів.

Рецензенти та офіційні опоненти забезпечують об’єктивність підготовлених ними рецензій і відгуків. На рецензію (відгук) накладається кваліфікований електронний підпис рецензента (офіційного опонента) (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу). Рецензент (офіційний опонент), який не є резидентом України, засвідчує рецензію (відгук) власним підписом, який скріплюється печаткою закладу за основним місцем роботи.

Крім того, у Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженому постановою КМУ від 17 листопада 2021 р. № 1197 встановлюється, що МОН затверджує/скасовує рішення докторських рад про присудження наукового ступеня доктора наук на підставі рішення атестаційної колегії МОН і видає дипломи/відмовляє у видачі дипломів доктора наук.

Документом, який засвідчує присудження наукового ступеня доктора наук, є диплом доктора наук, що виготовляється відповідно до технічного опису, затвердженого МОН.

П. 9 Порядку, який наразі передбачає, що використання в докторській дисертації, наукових публікаціях, в яких висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, наукових текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів супроводжується обов’язковим посиланням на автора та/або на джерело опублікування, додається норма, що для цього суб’єктом проведення експертизи здійснюється порівняння текстів візуально або за допомогою відповідного програмного забезпечення, перевірка на наявність/відсутність посилань на автора та/або на використане джерело та аналізуються виявлені текстові фрагменти, що збіглися, на предмет правомірності/неправомірності їх використання відповідно до вимог Закону «Про авторське право та суміжні права».

Структурний підрозділ, в якому буде проводитися попередня експертиза докторської дисертації, здійснює заходи щодо підтвердження дійсності документів про вищу освіту, наукові ступені, їх визнання та подає пропозиції вченій раді закладу вищої освіти (наукової установи) щодо призначення трьох рецензентів.

Про прийняте МОН рішення про скасування рішення докторської ради про присудження наукового ступеня доктора наук протягом десяти робочих днів інформується Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Повторний розгляд докторської дисертації та атестаційної справи у МОН здійснюється за рішенням суду. Для повторного розгляду залучаються фахівці, які не брали участі у попередній експертизі дисертації.

Залучені фахівці: розглядають документи атестаційної справи здобувача щодо дотримання докторською радою процедури розгляду докторської дисертації; проводять експертизу докторської дисертації щодо актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизни, повноти викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою докторської дисертації, відсутності (наявності) академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації; розглядають звернення фізичних (юридичних) осіб щодо дисертації здобувача (за наявності); готують висновок повторного розгляду, що подається на розгляд атестаційної колегії.

У МОН будуть розглядатися звернення щодо порушення вимог з питань текстових запозичень без посилання на джерело, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації за поданням Національного агентства — безстроково.

НАЗЯВО не розглядає звернення з інформацією щодо академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації в дисертаціях, наукових публікаціях, зарахованих за її темою, щодо яких МОН прийнято рішення про скасування рішення докторської ради про присудження наукового ступеня доктора наук, про позбавлення наукового ступеня, про скасування рішення відповідної ради про присудження наукового ступеня та визнання відповідного диплома недійсним у зв’язку із добровільною відмовою особи від наукового ступеня.

У разі позбавлення особи наукового ступеня протягом десяти робочих днів МОН інформує про прийняте рішення Національне агентство.

Повторний розгляд питання щодо позбавлення особи наукового ступеня у МОН здійснюється за рішенням суду. Для повторного розгляду залучаються фахівці, які не брали участі у попередньому розгляді. Залучені фахівці розглядають обґрунтованість наданих у зверненні доказів, підтверджують/не підтверджують наведені у зверненні факти і готують висновок повторного розгляду, що подається на розгляд атестаційної колегії.

У Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) буде визначено, що провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти здійснюється закладами на підставі отриманої ліцензії. Якщо окремі елементи освітньо-наукової програми забезпечуються іншим закладом, під час ліцензування освітньої діяльності закладу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та під час акредитації відповідної освітньо-наукової програми враховуються показники спільного наукового потенціалу двох закладів (зокрема показники кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення). До загального ліцензованого обсягу зараховуються особи, які здобувають ступінь вищої освіти доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою).

Також внесені зміни до п. 17 Порядку, який наразі передбачає, що прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань, які складаються з вступного іспиту із спеціальності або спеціальностей для міждисциплінарної програми (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).

Віднині у п. 17 буде передбачено, що прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, проведеного Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства; вступного іспиту із спеціальності або спеціальностей для міждисциплінарної програми (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень). Вступник, який підтвердив свій рівень знань з іноземної мови, зокрема англійської мови, в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, може не складати єдиний вступний іспит з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Встановлюється, що якщо заклад не отримав сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми або у закладі закінчився строк дії сертифіката про акредитацію такої програми, здобувач переводиться до іншого закладу, в якому відповідна освітньо-наукова програма акредитована. Для цього здобувач подає на ім’я керівника закладу, в якому він навчається, заяву про відрахування у зв’язку з переведенням до іншого закладу і видачу академічної довідки.

Здобувач може надіслати заяву в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Заява розглядається закладом, у якому навчається здобувач, протягом двох тижнів. Одержавши академічну довідку, здобувач звертається із заявою про зарахування у порядку переведення до керівника того закладу, до якого він переводиться. Здобувач може надіслати заяву в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису. До заяви додається академічна довідка чи її сканкопія. Заява про зарахування у порядку переведення розглядається закладом, до якого переводиться здобувач, протягом двох тижнів. У разі позитивного розгляду заяви керівник закладу, до якого переводиться здобувач, видає наказ, згідно з яким здобувач допускається до занять, а до закладу, в якому він навчався раніше, надсилає запит щодо передачі його особової справи. Керівник закладу, до якого переводиться здобувач, може відмовити йому у зарахуванні у порядку переведення в таких випадках: перевищення ліцензованого обсягу за відповідним рівнем вищої освіти або відповідної освітньо-наукової програми; академічна довідка містить інформацію, що засвідчує низький теоретичний рівень підготовки здобувача; освітньо-наукова програма, яку виконував здобувач, відрізняється від освітньо-наукової програми, за якою здійснюється підготовка в закладі, до якого він переводиться. Керівник закладу, в якому здобувач навчався раніше, отримавши запит, протягом тижня видає наказ про відрахування здобувача у зв’язку з його переведенням, після чого протягом десяти робочих днів особова справа здобувача разом з копією наказу (витягом із наказу) про відрахування, засвідченою в установленому порядку, передається до закладу, до якого переводиться здобувач. Відповідна інформація вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. У закладі, в якому здобувач навчався раніше, залишаються копії академічної довідки та особової справи здобувача. Керівник закладу, до якого переводиться здобувач, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування у порядку переведення. Відповідна інформація вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Здобувач, який був відрахований із закладу до завершення навчання за відповідною освітньо-науковою програмою за власним бажанням, на підставі невиконання індивідуального навчального плану, порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання, або у зв’язку з іншими випадками, передбаченими законом, може бути поновлений на навчання у цьому закладі на той рік підготовки, з якого здобувач був відрахований, в межах ліцензованого обсягу.

Нижче наводимо повний перелік змін.

Автор: Наталья Мамченко

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