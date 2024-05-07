Кто-то проявляет агрессию, а кто-то убегает: работник ТЦК рассказал, как украинцы реагируют на вручение повесток на блокпостах

По словам военного, на вручение повестки бывает разная реакция.

Иллюстративное фото, источник - 24tv.ua

Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки рассказал, как украинцы реагируют на вручение повесток на блокпостах. Так, военнослужащий Олег Кудлай рассказал в комментарии «Суспільному» о нюансах своей работы.

По его словам, на вручение повестки бывает разная реакция.

«Бывает агрессивно реагирующих, бывает хорошо реагируют, как у человека все хорошо: он не уклоняется, едет через блокпост, показывает все документы. Некоторые бегут, некоторые вызывают агрессию. Говорят: вы не военнослужащий, ТЦК – это частная контора и такое подобное», — отметил Кудлай.

Он подчеркнул, что на такие упреки реагирует в соответствии с инструкциями.

«Реагирую сдержанно, не захожу с мужем в спор, стараюсь решить все хорошо, чтобы у него документы были в порядке. Если мужчина не хочет брать уведомления, составляем акты, протоколы и тому подобное. Когда и полицию вызываем», – рассказал работник ТЦК.

Он также добавил, что некоторые мужчины, увидев на блокпосте военнослужащих ТЦК, убегают.

«Смешная ситуация была недавно: человек метров 500 задки сдавал, чтобы только не попасть и свою информацию не предоставить и не пойти в ряды Вооруженных Сил», - рассказал Кудлай.

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