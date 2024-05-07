Хтось виявляє агресію, а хтось втікає: працівник ТЦК розповів, як українці реагують на вручення повісток на блокпостах

За словами військового, на вручення повістки буває різна реакція.

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Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповів, як українці реагують на вручення повісток на блокпостах. Так, військовослужбовець Олег Кудлай розповів у коментарі «Суспільному» про нюанси своєї роботи.

За його словами, на вручення повістки буває різна реакція.

«Буває агресивно реагують, буває добре реагують, як у людини все добре: він не ухиляється, їде через блокпост, показує всі документи. Деякі втікають, деякі викликають на себе агресію. Кажуть: ви не військовослужбовець, ТЦК – це приватна контора і таке подібне», — зазначив Кудлай.

Він наголосив, що на такі закиди реагує відповідно до інструкцій.

«Реагую стримано, не захожу з чоловіком в суперечку, намагаюсь вирішити все добре, щоб у нього документи були в порядку. Якщо чоловік не хоче брати оповіщення, складаємо акти, протоколи й тому подібне. Коли й поліцію викликаємо», - розповів працівник ТЦК.

Він також додав, що деякі чоловіки, побачивши на блокпості військовослужбовців ТЦК, втікають.

«Смішна ситуація була нещодавно: людина метрів 500 задки здавала, щоб тільки не потрапити й свою інформацію не надати й не піти до лав Збройних Сил», - розказав Кудлай.

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