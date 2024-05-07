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Apple розробляє ШІ-чипи для серверів центрів обробки даних

19:31, 7 травня 2024
Apple планує впроваджувати штучний інтелект у своїх центрах обробки даних.
Apple розробляє ШІ-чипи для серверів центрів обробки даних
Джерело фото: processer.media
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Компанія Apple активно працює над створенням власного чіпу для впровадження програмного забезпечення штучного інтелекту на серверах своїх центрів обробки даних. Про це повідомляє видання Wall Street Journal, посилаючись на інформацію власних джерел.

Проєкт, який отримав внутрішню кодову назву Project ACDC (Apple Chips in Data Center), націлений на використання накопиченого досвіду Apple у розробці мікросхем для власної серверної інфраструктури. Хоча про проєкт відомо вже кілька років, дату його можливого представлення поки не встановлено.

Очікується, що серверний чіп від Apple буде спрямований на запуск вже навчених моделей штучного інтелекту, а не на їхнє навчання з нуля. Проте у сфері навчання моделей ймовірно продовжить домінувати виробник чіпів Nvidia.

За даними WSJ, Apple тісно співпрацює з Taiwan Semiconductor Manufacturing Co з метою розробки та виробництва таких чіпів. Про остаточні домовленості між компаніями наразі нічого не відомо.

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