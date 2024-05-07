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З якого моменту вважаються неприбутковими новостворені організації: роз’яснення

18:41, 7 травня 2024
Якщо за результатами розгляду документів установу внесено до Реєстру, така установа для цілей оподаткування податком на прибуток вважається неприбутковою установою (організацією) з дня державної реєстрації створення юридичної особи.
З якого моменту вважаються неприбутковими новостворені організації: роз’яснення
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Податкова служба у Херсонській області нагадує, з якого моменту вважаються неприбутковими установи (організації), які внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій, після державної реєстрації новоствореної установи (організації) або державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Так, з урахуванням змін, внесених законом № 3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», передбачено можливість внесення установ та організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій у разі подання в установленому порядку документів для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Якщо за результатами розгляду цих документів установу (організацію) внесено до Реєстру, така установа (організація) для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається неприбутковою установою (організацією) з дня державної реєстрації створення юридичної особи або з дня державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

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