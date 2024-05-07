С какого момента считаются неприбыльными новые организации: разъяснение

Если по результатам рассмотрения документов учреждение внесено в Реестр, такое учреждение для целей обложения налогом на прибыль считается неприбыльным учреждением (организацией) со дня государственной регистрации создания юридического лица.

Налоговая служба в Херсонской области напоминает, с какого момента считаются неприбыльными учреждения (организации), которые внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций после государственной регистрации вновь созданного учреждения (организации) или государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице.

Так, с учетом изменений, внесенных законом № 3603-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнении отдельных положений законодательства», предусмотрена возможность внесения учреждений и организаций в Реестр неприбыльных учреждений и организаций в случае представления в установленном порядке документов для внесения в Реестр во время или в течение 10 дней со дня государственной регистрации создания юридического лица или государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице.

Если по результатам рассмотрения этих документов учреждение (организацию) внесено в Реестр, такое учреждение (организация) для целей налогообложения налогом на прибыль предприятий считается неприбыльным учреждением (организацией) со дня государственной регистрации создания юридического лица или со дня государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице.

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