В Киеве грузовик столкнулся с маршруткой: 6 пассажиров госпитализировали

Водитель камаза выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором столкнулись маршрутное такси и грузовик, что привело к травмированию нескольких человек. Инцидент произошел сегодня примерно в 8:00 в Днепровском районе столицы. Об этом сообщила полиция Киева.

По предварительной информации полиции, водитель грузовика, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял поворот со второй полосы, что повлекло столкновение с микроавтобусом.

Пострадавшими в аварии стали водитель маршрутного такси и 6 пассажиров. Их госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Врачи выясняют состояние пострадавших.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного Главного управления полиции, патрульные полицейские и медицинский персонал.

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