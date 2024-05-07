У Києві вантажівка зіштовхнулася з маршруткою: 6 пасажирів госпіталізували

Водій камазу виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій зіштовхнулися маршрутне таксі та вантажівка, що призвело до травмування кількох осіб. Інцидент стався сьогодні приблизно о 8:00 в Дніпровському районі столиці. Про це повідомила поліція Києва.

За попередньою інформацією поліції, водій вантажівки, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував поворот з другої смуги, що спричинило зіткнення з мікроавтобусом.

Потерпілими в аварії стали водій маршрутного таксі та 6 пасажирів. Їх госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Лікарі з'ясовують стан постраждалих.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного Головного управління поліції, патрульні поліцейські та медичний персонал.

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