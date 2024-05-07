Apple разрабатывает ИИ-чипы для серверов центров обработки данных

Apple планирует внедрять искусственный интеллект в своих центрах обработки данных.

Источник фото: processer.media

Компания Apple активно работает над созданием собственного чипа для внедрения программного обеспечения искусственного интеллекта на серверах своих центров обработки данных. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на информацию собственных источников.

Проект, получивший внутреннее кодовое название Project ACDC (Apple Chips in Data Center), нацелен на использование накопленного опыта Apple в разработке микросхем для собственной серверной инфраструктуры. Хотя о проекте известно уже несколько лет, дата его возможного представления пока не установлена.

Ожидается, что серверный чип от Apple будет направлен на запуск уже обученных моделей искусственного интеллекта, а не на их обучение с нуля. Однако в сфере обучения моделей вероятно продолжит доминировать производитель чипов Nvidia.

По данным WSJ, Apple тесно сотрудничает с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co с целью разработки и производства таких чипов. Об окончательных договоренностях между компаниями пока ничего не известно.

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