Приготовление еды на Пасху чуть не привело к трагедии: в Киеве загорелся пожар в квартире, фото

. Возгорание произошло на кухне одной из квартир 9-этажки на Троещине.

В Деснянском районе Киева в многоэтажке возник пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, пожар вспыхнул на кухне одной из квартир на 8 этаже во время приготовления блю к Пасхе.

Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

«Приготовление пищи чуть не привело к трагедии! 4 мая в 13:17 спасателям поступило сообщение о пожаре на проспекте Червоной Калины в Деснянском районе. Возгорание произошло на кухне одной из квартир на 8 этаже 9-этажки. Пожар был ликвидирован в 14:03», – рассказали в ГСЧС.

Как уточнили спасатели, во время тушения огня с верхних этажей спасатели вывели на безопасное расстояние 5 человек. К счастью, никто не пострадал.

На опубликованных фото можно увидеть последствия пожара, в частности, огнем охватило духовку, где выпекались паски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.