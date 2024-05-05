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Приготовление еды на Пасху чуть не привело к трагедии: в Киеве загорелся пожар в квартире, фото

07:59, 5 мая 2024
. Возгорание произошло на кухне одной из квартир 9-этажки на Троещине.
Приготовление еды на Пасху чуть не привело к трагедии: в Киеве загорелся пожар в квартире, фото
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В Деснянском районе Киева в многоэтажке возник пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, пожар вспыхнул на кухне одной из квартир на 8 этаже во время приготовления блю к Пасхе.

Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

«Приготовление пищи чуть не привело к трагедии! 4 мая в 13:17 спасателям поступило сообщение о пожаре на проспекте Червоной Калины в Деснянском районе. Возгорание произошло на кухне одной из квартир на 8 этаже 9-этажки. Пожар был ликвидирован в 14:03», – рассказали в ГСЧС.

Как уточнили спасатели, во время тушения огня с верхних этажей спасатели вывели на безопасное расстояние 5 человек. К счастью, никто не пострадал.

На опубликованных фото можно увидеть последствия пожара, в частности, огнем охватило духовку, где выпекались паски.

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