Члены ВВК не смогут принимать решение о пригодности к военной службе по собственному усмотрению, — Минобороны

Члены военно-врачебных комиссий не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВВК и новое расписание болезней для определения степени пригодности к военной службе.

В частности, этими изменениями был отменен статус «ограниченно пригодный», а также обновлен список болезней, с которыми могут или не могут мобилизовать. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Отныне члены военно-врачебной комиссии теперь не смогут по своему усмотрению принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного. Теперь они должны руководствоваться четкими нормами. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины.

«Фактически отменена индивидуальная оценка годности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления», - пояснили в Департаменте.

Там отметили, что степень пригодности к военной службе будет устанавливаться ВВК в соответствии с расписанием болезней, объяснением этого расписания и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья.

Ранее мы сообщали, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВВК.

Добавим, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он с ним не согласен.

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