В Украине запустили портал автобусных перевозок: все рейсы будут доступны на одном сайте

В Украине работал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.
Отмечается, что уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы. В настоящее время ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков в портал. Он доступен по ссылке.
Почему перевозчикам следует присоединиться к порталу
По данным Минвосстановления, это бесплатная возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.
К тому же это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:
Чтобы пассажиры могли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут интегрироваться в Портал.
Что для этого следует сделать перевозчику
Только написать официальное письмо по электронному адресу [email protected].
Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.
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