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В Украине запустили портал автобусных перевозок: все рейсы будут доступны на одном сайте

08:18, 5 мая 2024
Уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов.
В Украине запустили портал автобусных перевозок: все рейсы будут доступны на одном сайте
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В Украине работал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов. Об этом сообщает Министерство восстановления Украины.

Отмечается, что уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы. В настоящее время ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков в портал. Он доступен по ссылке.

Почему перевозчикам следует присоединиться к порталу

По данным Минвосстановления, это бесплатная возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

К тому же это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

  • маршрут,
  • расписание движения,
  • купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры могли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут интегрироваться в Портал.

Что для этого следует сделать перевозчику

Только написать официальное письмо по электронному адресу [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.

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