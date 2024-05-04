Землю накроет мощная магнитная буря на Пасху

Магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Пасху, 5 мая, Землю накроет очередная магнитная буря мощностью пять баллов (по К-индексу большая).

В Королевской обсерватории Бельгии прогнозируют, что возмущения на Солнце станут активнее во второй половине воскресенья. Таким образом, магнитная буря на Земле достигнет пятибалльной отметки после 18 часов.

К Пасхе магнитная буря только усилится – вечером 5 и весь день 6 мая явление достигнет шести баллов. Однако начиная с 7 мая прогнозируется завершение магнитных колебаний.

Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Специалисты из Meteoagent наглядно показали, какие магнитные возмущения ожидают нас в эти дни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.