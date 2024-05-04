Землю накриє потужна магнітна буря на Великдень

Магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

Фото з відкритих джерел

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На Великдень, 5 травня, Землю накриє чергова магнітна буря потужністю у п'ять балів (за К-індексом велика).

У Королівській обсерваторії Бельгії прогнозують, що збурення на Сонці стануть більш активними у другій половині неділі. Таким чином, магнітна буря на Землі досягне п'ятибальної позначки після 18-ї години.

На Великдень магнітна буря лише посилиться – ввечері 5 і весь день 6 травня явище досягне шести балів. Проте, починаючи з 7 травня, прогнозується завершення магнітних коливань.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

Фахівці з Мeteoagent наочно показали, які магнітні збурення очікують нас у ці дні.

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