В Україні запустили портал автобусних перевезень: всі рейси будуть доступні на одному сайті

Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів.

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В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів. Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Зазначається що вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу. Він доступний за посиланням.

Чому перевізникам варто приєднатись до порталу

За даними Мінвідновлення, це безоплатна можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

До того ж це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

маршрут,

розклад руху,

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть інтегруватись до Порталу.

Що для цього варто зробити перевізнику

Лише написати офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.

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