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Члени ВЛК не зможуть ухвалювати рішення про придатність до військової служби на власний розсуд, — Міноборони

21:43, 4 травня 2024
Члени військово-лікарських комісій не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами.
Члени ВЛК не зможуть ухвалювати рішення про придатність до військової служби на власний розсуд, — Міноборони
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Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

Зокрема, цими змінами було скасовано статус «обмежено придатний», а також оновлено перелік хвороб, з якими можуть або не можуть мобілізувати. З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Відтепер члени військово-лікарських комісій тепер не зможуть на власний розсуд приймати рішення щодо придатності чи непридатності військовозобов'язаного. Відтепер вони повинні керуватися чіткими нормами. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Міністерства оборони України.

«Фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності. Тепер члени ВЛК не зможуть приймати рішення на власний розсуд, а будуть керуватися лише чіткими нормами. Це дозволить унеможливити корупційні прояви», - пояснили в Департаменті.

Там зазначили, що ступінь придатності до військової служби буде встановлюватися ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до цього розкладу та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя.

Раніше ми повідомляли, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Додамо, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона з ним не згодна.

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