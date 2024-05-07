Нападение учителя на ученика-переселенца в киевской школе: Дмитрий Лубинец обратился в полицию и взял дело под контроль

Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал стражей порядка дать оценку действиям педагога и отметил, что поведение учителя содержит признаки уголовного правонарушения.

каллаж 24 канал

В СМИ распространяется видео, на котором учитель физкультуры в столичной школе №37 обзывает и унижает ученика, который является переселенцем из Луганской области. Педагог позволил себе называть ребенка "сепарской гнидой" якобы за плохое поведение. На ситуацию уже отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он сообщил, что обратился в правоохранительные органы, взял ситуацию под собственный контроль, а также подчеркнул, что учитель должен защищать ребенка от насилия, а не совершать его.

Он отметил, что зафиксированное на видео поведение учителя содержит признаки уголовного правонарушения – угрозы убийством, причинение телесных повреждений.

"А если добавить к этому обстоятельства, отягчающие наказание – высказывания, несущие дискриминационный характер, можно вероятно предполагать, что нарушения совершили на почве ненависти, и по 161 статье Уголовного кодекса Украины действия определяются как разжигание ненависти по признаку социального происхождения и места проживание", – объяснил Лубинец.

Он также напомнил, что за безопасность в школе прежде всего отвечает его руководство или учредители заведения.

Поэтому также омбудсмен направил запрос в Голосеевскую районную государственную администрацию относительно осуществления служебной проверки, отстранения от работы учителя из-за этих действий и принятия мер реагирования.

Директор школы в комментарии Киев24 дала объяснение тому, как решается ситуация. Она подчеркнула, что "администрация провела встречу, на которой обсудили вопросы ситуации".

Также, по ее словам, участники конфликта "нашли общий язык".

"В настоящее время продолжается рассмотрение ситуации, по итогам которой будут приняты управленческие и организационные решения. Учебное заведение заинтересовано в создании безопасных условий для всех участников образовательного процесса", – добавляет директор школы.

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