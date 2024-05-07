Напад вчителя на учня-переселенця у київській школі: Дмитро Лубінець звернувся до поліції та взяв справу під контроль

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав правоохоронців дати оцінку діям педагога та зазначив, що поведінка вчителя містить ознаки кримінального правопорушення.

колаж 24 канал

У ЗМІ шириться відео, на якому вчитель фізкультури в столичній школі №37 обзиває та принижує учня, який є переселенцем з Луганщини. Педагог дозволив собі називати дитину "сєпарською гнидою" нібито за погану поведінку. На ситуацію вже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що звернувся до правоохоронних органів, взяв ситуацію під власний контроль, а також підкреслив, що вчитель повинен захищати дитину від насильства, а не вчиняти його.

Він зазначив, що зафіксована на відео поведінка вчителя містить ознаки кримінального правопорушення – погрози вбивством, завдавання тілесних ушкоджень.

"А якщо додати до цього обставини, які обтяжують покарання, – висловлювання, що несуть дискримінаційний характер, можна ймовірно припускати, що порушення вчинили на ґрунті ненависті, і за 161 статтею Кримінального кодексу України дії визначаються, як розпалювання ненависті за ознакою соціального походження та місця проживання", – пояснив Лубінець.

Він також нагадав, що за безпеку в школі насамперед відповідає його керівництво або ж засновники закладу.

Тому також омбудсмен скерував запит до Голосіївської районної державної адміністрації щодо здійснення службової перевірки, відсторонення від роботи вчителя через ці дії та вжиття заходів реагування.

Директорка школи у коментарі Київ24 дала пояснення тому, як вирішується ситуація. Вона наголосила, що "адміністрація провела зустріч, на якій обговорили питання ситуації".

Також, за її словами, учасники конфлікту "порозумілися".

"Наразі триває розгляд ситуації, за підсумками якої будуть прийняті управлінські та організаційні рішення. Навчальний заклад зацікавлений у створенні безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу", – додає директорка школи.

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