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«Король жахів» Стівен Кінг вважає, що путіну та Зеленському слід зійтись у рукопашному двобої

16:24, 7 травня 2024
Письменник вважає, що обидва президенти могли б нібито «залагодити свої розбіжності» в очному поєдинку сам на сам.
«Король жахів» Стівен Кінг вважає, що путіну та Зеленському слід зійтись у рукопашному двобої
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Відомий американський письменник Стівен Кінг вважає, що путін і Президент України Володимир Зеленський мають «залагодити свої розбіжності». «Король жахів» написав про це у соцмережі Х (колишній Twitter).

Кінг пропонує, що путін і Зеленський мають влаштувати бій між собою, щоб вирішити всі «розбіжності».

Письменник зазначив, що в рукопашній бійці переміг би Президент України.

За перегляд бійки Кінг також пропонує брати оплату.

«Я хотів би побачити, як містер Зе надере дупу путіну», - написав «король жахів».

Як відомо, вираз mano a mano описує конфлікт між двома людьми і походить з іспанської мови, де буквально означає «рука об руку». Однак його іноді плутають з man-to-man, що означає відверту розмову, як правило, між двома чоловіками або гру в захисті сам на сам.

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