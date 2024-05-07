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Студенти-чоловіки зможуть виїжджати за кордон: умови та документи

12:36, 7 травня 2024
Українські студенти отримали можливість на академічну мобільність.
Студенти-чоловіки зможуть виїжджати за кордон: умови та документи
Джерело фото: KP.UA
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Уряд схвалив рішення, що дає можливість чоловікам виїжджати за кордон на навчання в рамках академічної мобільності. Як повідомляє "Уряд Online", тепер чоловікам віком від 18 до 22 років надається можливість стати учасниками академічної мобільності на один семестр, навчаючись на денній формі. Однак для цього є кілька важливих вимог та умов.

Для отримання дозволу на перетин кордону учасники мають довести свою здатність вільно навчатись та жити за кордоном. Вони повинні здобувати освітній рівень бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Серед необхідних документів для виїзду вказано е-квиток студента, копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, а також військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак, однією з найважливіших умов є довідка від закладу освіти, яка повинна містити відомості про підстави співробітництва, строк навчального семестру за кордоном, а також підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що вирішив суд у справі, де чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк.

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