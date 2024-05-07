Студенты-мужчины смогут выезжать за границу: условия и документы

Украинские студенты получили возможность на академическую мобильность.

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Правительство приняло решение, дающее возможность мужчинам выезжать за границу на обучение в рамках академической мобильности. Как сообщает "Уряд Online", теперь мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет предоставляется возможность стать участниками академической мобильности на один семестр, обучаясь на дневной форме. Однако для этого есть несколько важных требований и условий.

Для получения разрешения на пересечение границы участники должны доказать свою способность свободно учиться и жить за рубежом. Они должны получать образовательный уровень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Среди необходимых документов для выезда указано е-билет студента, копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности, а также военно-справочный документ от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Однако, одним из важнейших условий является справка от учебного заведения, которая должна содержать сведения об основаниях сотрудничества, срок учебного семестра за рубежом, а также подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что решил суд по делу, где мужчина не сообщил ТЦК, что стал студентом, хотя об изменении этих персональных данных полагалось сообщить ТЦК в 7-дневный срок.в іноземному закладі освіти.

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