«Король ужасов» Стивен Кинг считает, что путину и Зеленскому следует сойтись в рукопашном поединке

Писатель считает, что оба президента могли бы якобы «уладить свои разногласия» в очном поединке один на один.

Известный американский писатель Стивен Кинг считает, что путин и Президент Украины Владимир Зеленский должны «уладить свои разногласия». «Король ужасов» написал об этом в соцсети Х (бывший Twitter).

Кинг предлагает, что путин и Зеленский должны устроить бой между собой, чтобы решить все «разногласия».

Писатель отметил, что в рукопашной драке победил бы Президент Украины.

За просмотр драки Кинг также предлагает взимать оплату.

«Я хотел бы увидеть, как мистер Зе наденет задницу путину», - написал «король ужасов».

Как известно, выражение mano a mano описывает конфликт между двумя людьми и происходит из испанского языка, где буквально означает рука об руку. Однако его иногда путают с man-to-man, что означает откровенный разговор, как правило, между двумя мужчинами или игру в защите один на один.

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