На Волыни нашли исторический памятник времен Киевской Руси: фото

Найдена вырезанная каменная плита ХІІ-ХІІІ ст. с изображением двух ангелов.

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На Волыни найден еще один исторический памятник времен Киевской Руси. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, найдена вырезанная каменная плита ХІІ-ХІІІ ст. с изображением двух ангелов.

Отмечается, что ее нашли усилиями прокуроров Луцкой окружной прокуратуры найдено то же уголовное производство, в ходе которого от незаконной продажи на интернет-аукционе спасли памятник периода Киевской Руси – плиту ХІІ-ХІІІ ст. с изображением «Святого воина».

Уникальную находку передадут в Национальный музей истории Украины для проведения исследования ее научной, исторической, культурной и художественной ценности.

Ранее мы писали, что в марте на интернет-аукционе незаконно выставили историческую памятку «Святого воина».

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