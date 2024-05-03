С 4 мая учебные транспортные средства будут обозначаться по-новому

Автошколы и сервисные центры заменят знак своими авто с «У» на «Н».

Фото: hsc.gov.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал новые изменения в ПДД, которые внесены постановлением от 27 октября 2023 г. № 1128. Транспортные средства, на которых проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки не «У», а «Н».

Главный сервисный центр МВД сообщил, что уже с 4 мая буквами «Н» будут обозначаться автомобили, на которых кандидаты в водители осуществляют практическую подготовку и сдают экзамены.

Отмечается, что термин «Учебное транспортное средство» изменяется на «Обучающее транспортное средство». Соответственно, маркировка «Н» должна иметь транспортные средства автошкол, предназначенные для осуществления практической подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сдачи экзаменов. А также автомобили сервисных центров МВД, на которых кандидаты в водители проверяют практические навыки вождения.

Еще мы писали, ранее 20 октября Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.