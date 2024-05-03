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З 4 травня учбові транспортні засоби позначатимуть по-новому

15:56, 3 травня 2024
Автошколи і сервісні центри замінять знак на своїх авто з «У» на «Н».
З 4 травня учбові транспортні засоби позначатимуть по-новому
Фото: hsc.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував нові зміни до Правил дорожнього руху, які внесені постановою від 27 жовтня 2023 р. № 1128. Транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки не «У», а «Н».

Головний сервісний центр МВС повідомив, що вже з 4 травня літерами «Н» позначатимуться автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити.

Зазначається, що термін «Учбовий транспортний засіб» змінюється на «Навчальний транспортний засіб». Відповідно маркування «Н» повинні мати транспортні засоби автошкіл призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. А також автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування.

Також ми писали, 20 жовтня 2023 року Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

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