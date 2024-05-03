У Норвегії виявили російських шпигунів, які планували атаки на військові об'єкти

Кілька російських агентів діяли на заході Норвегії та плнували диверсії на найбільшу військово-морську базу Північної Європи Хааконсверн.

Джерело фото: ukrinform

Розвідувальна служба Норвегії (PST) оголосила про виявлення кількох агентів російської федерації, які проводили активну діяльність на території країни та могли готувати диверсійні акти. Цю інформацію повідомив голова PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро, як передає видання The Local.

За словами Лутро, агенти рф можливо планували диверсії в Норвегії, спрямовані на найбільшу військово-морську базу Північної Європи Хааконсверн, а також на об'єкти нафтової, енергетичної та газової інфраструктури в регіоні.

Розвідувальна служба вказала, що російські агенти здійснювали збір розвідувальної інформації про критичну інфраструктуру, військові об'єкти та процедури готовності до надзвичайних ситуацій в Норвегії.

«У Вестланні ми не тільки підозрювали, а й викрили ворожу і небажану діяльність російської розвідки після вторгнення в Україну в 2022 році», - додав Лутро.

Він також вказав на можливість, що росія зацікавлена в тому, щоб зіпсувати репутацію Норвегії серед її союзників.

«Очевидно, що одна з цілей росії - зобразити нас у негативному світлі. Вони прагнуть продемонструвати, що нам не вистачає контролю над власними справами або що ми не здатні підтримати наших союзників під час майбутніх криз», - зазначив він.

Норвегія вже раніше вислала понад 15 співробітників російського посольства через підозри у шпигунстві.

«Ідентифікувати цих агентів не так просто. Вони зливаються з суспільством, що є частиною їхньої роботи. Вони можуть навіть не мати російського громадянства, але мотивовані такими факторами, як гроші або погрози», - додав Лутро.

Хоча точна кількість затриманих агентів рф не розголошується, розвідувальна служба Норвегії вже раніше попереджала про загрозу шпигунства з боку рф, особливо після початку повномасштабної війни в Україні.

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