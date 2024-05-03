В Норвегии обнаружили российских шпионов, которые планировали атаки на военные объекты

Несколько российских агентов действовали на западе Норвегии и планировали диверсии на крупнейшую военно-морскую базу Северной Европы Хааконсверн.

Источник фото: ukrinform

Разведывательная служба Норвегии (PST) объявила об обнаружении нескольких агентов российской федерации, которые проводили активную деятельность на территории страны и могли готовить диверсионные акты. Эту информацию сообщил глава PST в Западной Норвегии Торгилс Лутро, как передает издание The Local.

По словам Лутро, агенты рф возможно планировали диверсии в Норвегии, направленные на крупнейшую военно-морскую базу Северной Европы Хааконсверн, а также на объекты нефтяной, энергетической и газовой инфраструктуры в регионе.

Разведывательная служба указала, что российские агенты осуществляли сбор разведывательной информации о критической инфраструктуре, военных объектах и процедурах готовности к чрезвычайным ситуациям в Норвегии.

"В Вестланне мы не только подозревали, но и разоблачили враждебную и нежелательную деятельность российской разведки после вторжения в Украину в 2022 году", - добавил Лутро.

Он также указал на возможность, что россия заинтересована в том, чтобы испортить репутацию Норвегии среди ее союзников.

"Очевидно, что одна из целей россии - изобразить нас в негативном свете. Они стремятся продемонстрировать, что нам не хватает контроля над собственными делами или что мы не способны поддержать наших союзников во время будущих кризисов", - отметил он.

Норвегия уже ранее выслала более 15 сотрудников российского посольства из-за подозрений в шпионаже.

"Идентифицировать этих агентов не так просто. Они сливаются с обществом, что является частью их работы. Они могут даже не иметь российского гражданства, но мотивированы такими факторами, как деньги или угрозы", - добавил Лутро.

Хотя точное количество задержанных агентов рф не разглашается, разведывательная служба Норвегии уже ранее предупреждала об угрозе шпионажа со стороны рф, особенно после начала полномасштабной войны в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.