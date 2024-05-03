Лица с умственной отсталостью легкой степени смогут служить в ТЦК – изменения в расписании болезней

До изменений умственная отсталость умеренной и легкой степени была основанием для признания лица ограниченно годным, но по новому расписанию болезней лица с умственной отсталостью легкой степени будут признаваться годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах и т.п.

Согласно изменениям в Расписание болезней, по которым определяется пригодность к военной службе, умственная отсталость легкой степени не будет мешать военной службе.

Так, согласно обновленной статье 19 Расписания в редакции, которая вступит в силу 4 мая, лица с умственной отсталостью легкой степени будут признаваться пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. В этот пункт относится легкая умственная отсталость с минимальными поведенческими нарушениями или их отсутствием. В случае установления этого диагноза, особенно в случаях, когда данные врачебного обследования не соответствуют другим данным, характеризующим поведение осмотренного в быту, на производстве, в подразделении и т.п., стационарное обследование обязательно.

До изменений умственная отсталость умеренной и легкой степени была основанием для признания лица ограниченно применимым, впрочем, с 4 мая статус ограниченно годных отменяется.

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета будут признаваться только лица с глубокой и тяжелой умственной и умственной отсталостью умеренной степени.

Согласно новой статье 19 осмотр граждан и военнослужащих проводится после стационарного обследования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, будет ли сахарный диабет или ожирение основанием для признания непригодным.

Также согласно изменениям в Расписание болезней, которые вступят в силу 4 мая, лица с клинически излеченным туберкулезом или остаточными изменениями смогут служить.

Кроме того, мы писали, что лица, у которых есть нарушения зрения и слепота Н53-Н54 (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.) будут разделены на категории.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.