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Особи з розумовою відсталістю легкого ступеня зможуть служити у ТЦК – зміни до розкладу хвороб

15:27, 3 травня 2024
До змін розумова відсталість помірного та легкого ступеня була підставою для визнання особи обмежено придатною, але за новим розкладом хвороб особи з розумовою відсталістю легкого ступеня будуть визнаватися придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах тощо.
Особи з розумовою відсталістю легкого ступеня зможуть служити у ТЦК – зміни до розкладу хвороб
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Згідно зі змінами до Розкладу хвороб, за якими визначається придатність до військової служби, розумова відсталість легкого ступеня не заважатиме військовій службі.

Так, відповідно до оновленої статті 19 Розкладу у редакції, яка набуде сили 4 травня, особи з розумовою відсталістю легкого ступеня будуть визнаватися придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. До цього пункту належить легка розумова відсталість з мінімальними поведінковими порушеннями або їх відсутністю. У разі встановлення цього діагнозу, особливо у випадках, коли дані лікарського обстеження не відповідають іншим даним, що характеризують поведінку оглянутого в побуті, на виробництві, у підрозділі тощо, стаціонарне обстеження обов’язкове.

До змін розумова відсталість помірного та легкого ступеня була підставою для визнання особи обмежено придатною, втім, з 4 травня статус обмежено придатних скасовується.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку будуть визнаватися лише особи з глибокою та тяжкою розумовою відсталістю та розумовою відсталістю помірного ступеня.

За новою статтею 19 огляд громадян та військовослужбовців проводиться після стаціонарного обстеження.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Також згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко 

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Особи з розумовою відсталістю легкого ступеня зможуть служити у ТЦК – зміни до розкладу хвороб

До змін розумова відсталість помірного та легкого ступеня була підставою для визнання особи обмежено придатною, але за новим розкладом хвороб особи з розумовою відсталістю легкого ступеня будуть визнаватися придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах тощо.

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