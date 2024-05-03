Особи з розумовою відсталістю легкого ступеня зможуть служити у ТЦК – зміни до розкладу хвороб

До змін розумова відсталість помірного та легкого ступеня була підставою для визнання особи обмежено придатною, але за новим розкладом хвороб особи з розумовою відсталістю легкого ступеня будуть визнаватися придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах тощо.

Згідно зі змінами до Розкладу хвороб, за якими визначається придатність до військової служби, розумова відсталість легкого ступеня не заважатиме військовій службі.

Так, відповідно до оновленої статті 19 Розкладу у редакції, яка набуде сили 4 травня, особи з розумовою відсталістю легкого ступеня будуть визнаватися придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. До цього пункту належить легка розумова відсталість з мінімальними поведінковими порушеннями або їх відсутністю. У разі встановлення цього діагнозу, особливо у випадках, коли дані лікарського обстеження не відповідають іншим даним, що характеризують поведінку оглянутого в побуті, на виробництві, у підрозділі тощо, стаціонарне обстеження обов’язкове.

До змін розумова відсталість помірного та легкого ступеня була підставою для визнання особи обмежено придатною, втім, з 4 травня статус обмежено придатних скасовується.

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку будуть визнаватися лише особи з глибокою та тяжкою розумовою відсталістю та розумовою відсталістю помірного ступеня.

За новою статтею 19 огляд громадян та військовослужбовців проводиться після стаціонарного обстеження.

Раніше «Судово-юридична газета» також писала, чи буде цукровий діабет чи ожиріння підставою для визнання непридатним.

Також згідно зі змінами до Розкладу хвороб, які набудуть сили 4 травня, особи з клінічно вилікуваним туберкульозом чи залишковими змінами зможуть служити.

Крім того, ми писали, що особи, у яких є розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) будуть розділені на категорії.

З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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