У Києві судитимуть доглядача Жулянського кладовища, який «бронював» місце за 3 тисячі доларів

Доглядач повідомив, що на кладовищі дозволено лише поховання у родинну могилу, але за гроші він дозволить підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає.

У Києві судитимуть доглядача Жулянського кладовища, який одержав 3 тисячі доларів за підзахоронення у чужу могилу. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 47-річного доглядача Жулянського кладовища за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди за виділення місця для поховання померлої особи (ч. 1 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у лютому 2024 року доглядач напівзакритого Жулянського кладовища Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради одержав від місцевого жителя 3 тисячі доларів за виділення та облаштування місця для поховання.

Чоловік прийшов на кладовище дізнатись яким чином можна знайти собі місце для поховання. Доглядач повідомив, що кладовище є напівзакритим, тобто дозволено лише поховання у родинну могилу. Але за 3 тисячі доларів він дозволить підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце. Для цього потрібно лише принести будь-яке свідоцтво про смерть людини, що померла до 1999 року. Це в подальшому буде підставою дати дозвіл на поховання на напівзакритому кладовищі.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу працівнику Жулянського кладовища 3 тисяч доларів. Підозрюваний на досудовому розслідування факт отримання грошей визнав.

Наразі обвинувальний акт відносно фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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