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НБУ заборонив банкам і ломбардам приймати в заставу тепловізори, дрони та інші товари подвійного призначення

15:25, 3 травня 2024
Йдеться, зокрема, про товари, які можуть бути використані у військових цілях.
НБУ заборонив банкам і ломбардам приймати в заставу тепловізори, дрони та інші товари подвійного призначення
Джерело фото: ti-ukraine.org
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Національний банк заборонив банкам і небанківським  фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання. Зокрема, як повідомили у НБУ, йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами).

У НБУ пояснюють, що заборона введена на виконання рішення РНБО від 20 квітня 2024 року «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», введеного в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, з метою сприяння безпеці та стабільності банківської системи, запобігання кризовим явищам у період запровадження воєнного стану.

Відповідні зміни до постанови Правління НБУ від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» затверджено постановою Правління НБУ від 2 травня 2024 року № 51.

Зміни до постанови Правління НБУ від 6 березня 2022 року № 39 «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» затверджено постановою Правління НБУ від 2 травня 2024 року № 53.

Постанови № 51 та № 53 набирають чинності з 4 травня цього року.

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