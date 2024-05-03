В Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища, который «бронировал» место за 3 тысячи долларов

Смотритель сообщил, что на кладбище разрешено только захоронение в семейную могилу, но за деньги он позволит подзахоронение в могилу, за которой уже никто не ухаживает.

В Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища, получившего 3 тысячи долларов за подзахоронение в чужую могилу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего смотрителя Жулянского кладбища по обвинению в получении неправомерной выгоды за выделение места для захоронения умершего лица (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в феврале 2024 года смотритель полузакрытого Жулянского кладбища Ритуальной службы специализированного коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» исполнительного органа Киевского городского совета получил от местного жителя 3 тысячи долларов за выделение и обустройство места для постройки.

Муж пришел на кладбище узнать каким образом можно найти себе место для погребения. Смотритель сообщил, что кладбище полузакрыто, то есть разрешено только захоронение в семейную могилу. Но за 3 тысячи долларов он разрешит подзахоронение в могилу, за которой уже никто не ухаживает, будто там похоронен родственник искавшего место мужчины. Для этого нужно лишь принести любое свидетельство о смерти человека, умершего до 1999 года. Это в дальнейшем будет основанием дать разрешение на погребение на полузакрытом кладбище.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу работнику Жулянского кладбища в 3 тысячи долларов. Подозреваемый на досудебном расследовании факт получения денег признал.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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