В Карпатах заметили евразийскую рысь, которая прогуливалась возле границы видео

На границе в Карпатах гуляла евразийская рысь.

В украинских Карпатах пограничники увидели евразийскую рысь, которая прогуливалась возле границы.

"Пушистый "умилянт" шагает по своему маршруту вблизи границы и не одобряет попыток его нарушения", – шутливо сообщила ГПСУ, добавив видео.

Евразийская рысь является самой большой кошкой в Европе. В Украине рысь встречается довольно редко: в Карпатах и Полесье, в том числе, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В Карпатах млекопитающее проживает на высоте выше тысячи метров над уровнем моря.

По последним данным международной неправительственной организации WWF-Украина, занимающейся сохранением природы, исследованием и восстановлением природной среды, в Украине насчитывается 563 рыси, большинство из которых встречаются в Карпатах.

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