Заместителя Сольского отправили в СИЗО с альтернативой залога в 20,2 млн гривен

Заместителю министра агрополитики Маркияну Дмитрасевичу избрали меру пресечения по делу о махинациях с землей.

Источник фото: minagro.gov.ua

Заместителю министра аграрной политики и продовольствия Маркияну Дмитрасевичу избрали меру пресечения в связи с его включением в дело о махинациях с землей, где также фигурирует министр агрополитики Николай Сольский. Об этом известно из трансляции судебного заседания.

Высший антикоррупционный суд решил применить к Дмитрасевичу меру пресечения в форме содержания под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога составляет 20 миллионов 287 тысяч гривен.

Согласно решению суда, заместитель министра агрополитики отправлен под стражу на 60 дней, то есть до 7 июля 2024 года.

Маркиян Дмитрасевич родился во Львове в 1989 году. Он имел опыт работы юристом и адвокатом, работал помощником и консультантом народного депутата, а также был советником министра агрополитики до получения должности заместителя главы Минагрополитики в мае 2022 года.

Ранее, Министра агрополитики Сольского подозревают в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 миллион гривен и попытке завладения другими земельными участками на сумму 190 миллионов гривен. Сам Сольский отказывается признавать свою вину. Его отпустили под залог в 75 млн гривен.

Кроме того, министр аграрной политики Николай Сольский подал в отставку.

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