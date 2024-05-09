Заступника Сольського відправили в СІЗО з альтернативою застави в 20,2 млн гривень

Заступнику міністра агрополітики Маркіяну Дмитрасевичу обрали запобіжний захід у справі про махінації з землею.

Джерело фото: minagro.gov.ua

Заступнику міністра аграрної політики та продовольства Маркіяну Дмитрасевичу обрали запобіжний захід у зв'язку з його включенням до справи про махінації з землею, де також фігурує міністр агрополітики Микола Сольський. Про це відомо з трансляції судового засідання.

Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до Дмитрасевича запобіжний захід у формі тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави становить 20 мільйонів 287 тисяч гривень.

Згідно з рішенням суду, заступника міністра агрополітики відправлено під варту на 60 днів, тобто до 7 липня 2024 року.

Маркіян Дмитрасевич народився у Львові у 1989 році. Він мав досвід роботи юристом та адвокатом, працював помічником та консультантом народного депутата, а також був радником міністра агрополітики до отримання посади заступника глави Мінагрополітики у травні 2022 року.

Раніше, Міністра агрополітики Сольського підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на суму 291 мільйон гривень та спробі заволодіння іншими земельними ділянками на суму 190 мільйонів гривень. Сам Сольський відмовляється визнавати свою вину. Його відпустили під заставу в 75 млн гривень.

Крім того, міністр аграрної політики Микола Сольський подав у відставку.

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