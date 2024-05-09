В россии под Анапой беспилотники атаковали нефтебазу

В россии прогремели взрывы и пожары под Анапой, а также в Белгородской области повреждены 19 многоэтажек.

Источник фото: ASTRA

В ночь на 9 мая в нескольких местностях россии произошла серия взрывов, приведших к возникновению пожаров. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о попадании в нефтебазу под Анапой в результате обстрела беспилотником. Инцидент привел к повреждению нескольких резервуаров и продолжался целых четыре часа до того, как удалось локализовать пожар. О возможных жертвах и пострадавших не сообщалось. Об этом пишет Радио Свобода.

Информация об этом инциденте не появилась в официальных отчетах российского Министерства обороны. Вместо этого, заявили о сбитии 15 ракет и одного беспилотного летательного аппарата над различными областями россии, такими как Белгородская, Курская и Брянская.

Губернатор Белгородской области сообщил о раненых в результате обстрела - восемь человек, а также о повреждении примерно 19 многоэтажек, четыре частных дома и автомобилей. Власти признали прямое попадание ракет в эти объекты.

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