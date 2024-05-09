Как пожаловаться на налоговиков-проверяющих во время проведения проверок: разъяснение

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как сообщить о нарушении организации контрольно-проверочных мер ее территориальными органами.
В налоговой напомнили о новой возможности для налогоплательщиков сообщить в любое время суток, 24/7 и в любом месте о возможных безосновательных контрольно-проверочных мерах территориальными органами ГНС при проведении налоговых проверок с помощью чат-бота «SKARGA KPR DPS» .
При заполнении данных необходимо четко и правильно заполнить следующие поля:
Необходимо отметить, что информация о возможных нарушениях организации контрольно-проверочных мероприятий территориальными органами ГНС безотлагательно получает ответную реакцию налоговых органов путем исследования указанных вопросов в жалобе.
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