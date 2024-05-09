Как пожаловаться на налоговиков-проверяющих во время проведения проверок: разъяснение

Налоговая напомнила правила, как сообщить о нарушении организации контрольно-проверочных мер ее территориальными органами.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как сообщить о нарушении организации контрольно-проверочных мер ее территориальными органами.

В налоговой напомнили о новой возможности для налогоплательщиков сообщить в любое время суток, 24/7 и в любом месте о возможных безосновательных контрольно-проверочных мерах территориальными органами ГНС при проведении налоговых проверок с помощью чат-бота «SKARGA KPR DPS» .

При заполнении данных необходимо четко и правильно заполнить следующие поля:

название Главного управления ГНС, которым проводится проверка;

код ЕГРПОУ налогоплательщика, по которому осуществляются контрольно-проверочные мероприятия;

адрес ГО, по которому проводятся контрольно-проверочные мероприятия;

тип проверки;

информационные данные по приказу на проведение проверки;

фамилия, имя и отчество работников территориального органа ГНС, участвующих в проведении проверки;

информационные данные о материалах проверки;

суть нарушения, по мнению заявителя, по организации контрольно-проверочных мероприятий;

контактные данные заявителя.

Необходимо отметить, что информация о возможных нарушениях организации контрольно-проверочных мероприятий территориальными органами ГНС безотлагательно получает ответную реакцию налоговых органов путем исследования указанных вопросов в жалобе.

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