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Как пожаловаться на налоговиков-проверяющих во время проведения проверок: разъяснение

11:22, 9 мая 2024
Налоговая напомнила правила, как сообщить о нарушении организации контрольно-проверочных мер ее территориальными органами.
Как пожаловаться на налоговиков-проверяющих во время проведения проверок: разъяснение
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как сообщить о нарушении организации контрольно-проверочных мер ее территориальными органами.

В налоговой напомнили о новой возможности для налогоплательщиков сообщить в любое время суток, 24/7 и в любом месте о возможных безосновательных контрольно-проверочных мерах территориальными органами ГНС при проведении налоговых проверок с помощью чат-бота «SKARGA KPR DPS» .

При заполнении данных необходимо четко и правильно заполнить следующие поля:

  • название Главного управления ГНС, которым проводится проверка;
  • код ЕГРПОУ налогоплательщика, по которому осуществляются контрольно-проверочные мероприятия;
  • адрес ГО, по которому проводятся контрольно-проверочные мероприятия;
  • тип проверки;
  • информационные данные по приказу на проведение проверки;
  • фамилия, имя и отчество работников территориального органа ГНС, участвующих в проведении проверки;
  • информационные данные о материалах проверки;
  • суть нарушения, по мнению заявителя, по организации контрольно-проверочных мероприятий;
  • контактные данные заявителя.

Необходимо отметить, что информация о возможных нарушениях организации контрольно-проверочных мероприятий территориальными органами ГНС безотлагательно получает ответную реакцию налоговых органов путем исследования указанных вопросов в жалобе.

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