Украина ищет деньги в ЕС для собственного производства оружия

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности заявил, что Украина способна изготовить достаточно оружия, однако не хватает средств.

Источник фото: euractiv

Украина активно разыскивает финансирование в Евросоюзе для поддержки собственной вооруженной промышленности и мобилизации дополнительных мощностей, которые не связаны с контрактами. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Euractiv.

«Наша цель - найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, - это финансирование», - подчеркнул он.

Одна из инициатив предусматривает «расширение средств Европейского фонда мира для компенсации государствам-членам, которые закупают непосредственно в Украине и оставляют указанное оборудование в Украине - это быстро, это работает, это будет замечательно».

«Во-вторых, будет (использование - ред.) сверхприбылей от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу», - сказал он, добавляя: «Когда вы смотрите на украинскую оборонную промышленность, мы создали хорошую машину, которая может работать быстро - все, что нам сейчас нужно, это заполнить ее устойчивым топливом, которое может быть получено только от сверхприбылей от российских замороженных активов - без этого мы не Не продолжаем бежать».

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