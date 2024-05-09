Практика судів
  1. В Україні

Україна шукає гроші в ЄС для власного виробництва зброї

11:40, 9 травня 2024
Міністр із питань стратегічних галузей промисловості заявив, що Україна здатна виготовити достатньо зброї, проте бракує коштів.
Україна шукає гроші в ЄС для власного виробництва зброї
Джерело фото: euractiv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна активно розшукує фінансування в Євросоюзі для підтримки власної збройної промисловості та мобілізації додаткових потужностей, які не пов'язані з контрактами. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє Euractiv.

«Наша мета - знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, - це фінансування», - підкреслив він.

Одна з ініціатив передбачає «розширення коштів Європейського фонду миру для компенсації державам-членам, які закуповують безпосередньо в Україні та залишають зазначене обладнання в Україні – це швидко, це працює, це буде чудово».

«По-друге, буде (використання – ред.) надприбутків від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні до цієї програми», – сказав він, додаючи: «Коли ви дивитеся на українську оборонну промисловість, ми створили хорошу машину, яка може працювати швидко – все, що нам зараз потрібно, це заповнити її стійким паливом, яке може бути отримано лише від надприбутків від російських заморожених активів – без цього ми не Не продовжуйте бігти».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн

Підприємства, які не виконують вимоги ТЦК, зможуть отримати штраф до 59,5 тисяч грн.

Політичні партії звільнять від відповідальності за неподання до НАЗК даних про майно і доходи, якщо їх осередки знаходяться на території бойових дій

Сам факт знаходження місцевої організації політичної партії на території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій території дасть право не пояснювати причини неотримання відповідної інформації і відповідно звільнить політичну партію від відповідальності.

Верховна Рада прийняла закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн – зможуть заблокувати рахунки

Військовозобов’язаним, які не стали на облік, не оновили дані, не з’явилися за повісткою зможуть виписати штраф заочно, відкрити виконавче провадження та заблокувати рахунок.

Верховна Рада внесла зміни до КПК щодо дистанційної участі ув’язнених в судових засіданнях

Тепер буде визначено, що особа, яка тримається в СІЗО або у в’язниці, може взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні такої установи за допомогою її технічних засобів та з використанням власного КЕП.

«Ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно

Завдяки цифровізації військового обліку буде видно, де людина працює, а штрафи зможуть виписати заочно – тож згодом зменшиться необхідність фізично шукати ухилянтів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області