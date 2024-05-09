Україна шукає гроші в ЄС для власного виробництва зброї

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості заявив, що Україна здатна виготовити достатньо зброї, проте бракує коштів.

Джерело фото: euractiv

Україна активно розшукує фінансування в Євросоюзі для підтримки власної збройної промисловості та мобілізації додаткових потужностей, які не пов'язані з контрактами. Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє Euractiv.

«Наша мета - знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, - це фінансування», - підкреслив він.

Одна з ініціатив передбачає «розширення коштів Європейського фонду миру для компенсації державам-членам, які закуповують безпосередньо в Україні та залишають зазначене обладнання в Україні – це швидко, це працює, це буде чудово».

«По-друге, буде (використання – ред.) надприбутків від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні до цієї програми», – сказав він, додаючи: «Коли ви дивитеся на українську оборонну промисловість, ми створили хорошу машину, яка може працювати швидко – все, що нам зараз потрібно, це заповнити її стійким паливом, яке може бути отримано лише від надприбутків від російських заморожених активів – без цього ми не Не продовжуйте бігти».

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