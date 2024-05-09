У Києві чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у таксиста всі гроші: нападника засудили до 5 років в’язниці

Під погрозами потерпілий віддав зловмиснику 1300 гривень та 600 доларів.

У Києві зловмисника, який з ножем відібрав у таксиста усі гроші, засудили до 5 років в’язниці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва жителя Київщини засуджено до 5 років позбавлення волі за розбійний напад на водія таксі та зберіганні психотропних речовин (ч. 1 ст. 187 КК України, ч. 2 ст. 309 КК України).

Встановлено, що в лютому 2021 пізно уночі, обвинувачений викликав автомобіль таксі щоб дістатися додому. Коли водій вже довіз чоловіка до його будинку, пасажир замість розплатитися за поїздку, вирішив відібрати у таксиста всі гроші. Для цього зловмисник приставив до шиї водія – громадянина Узбекистану, ніж.

Під погрозами потерпілий віддав розбійнику 1300 гривень та 600 доларів.

У подальшому нападника затримали працівники поліції, а в нього вдома під час обшуку знайшли близько 2,5 кг амфетаміну.

За результатами судового розгляду Подільським районним судом міста Києва обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

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