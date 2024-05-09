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9 травня: яке сьогодні свято та головні події

09:57, 9 травня 2024
9 травня відзначається День Європи.
9 травня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: ArmyInform
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9 травня відзначають День Європи, День магнітної абетки та День гудзиків.

У Латвії цей день відзначається як День пам'яті жертв війни в Україні, а у Вірменії святкують Амбарцум – Вознесіння Господнє, а також День батька у Німеччині.

Православна церква – Світлий четвер. Також у цей день православні віряни вшановують перенесення мощів святого Миколая Чудотворця та пам'ять преподобного Йосипа Оптинського. У народному календарі це — Микола Теплий.

У цей день народилися відомі українці: актор Микола Панасьєв (1918 рік), кінорежисер та політик Юрій Іллєнко (1936 рік), телеведучий та журналіст Віктор Дяченко (1995).

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 травня:

1913 рік — перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського;

1919 рік — Симон Петлюра стає очільником Директорії УНР;

1920 рік — проводять польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків;

1920 рік — в Ужгороді засновують українське товариство "Просвіта";

1927 рік — парламент Австралії переїжджає до нової столиці — Канберри;

1950 рік — створюють Європейське об'єднання вугілля і сталі, — перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу;

1955 рік — Федеративна Республіка Німеччина входить до складу НАТО;

1962 рік — перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського;

2018 рік — гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини проривається через зливи;

2022 рік — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписує Закон S.3522 про лендліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти росії.

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