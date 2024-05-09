9 мая: какой сегодня праздник и главные события

9 мая отмечают День Европы, День магнитной азбуки и День пуговиц.
В Латвии этот день отмечается как День памяти жертв войны в Украине, а в Армении празднуют Амбарцум - Вознесение Господне, а также День отца в Германии.
Православная церковь - Светлый четверг. Также в этот день православные верующие чтят перенесение мощей святого Николая Чудотворца и память преподобного Иосифа Оптинского. В народном календаре это - Николай Теплый.
В этот день родились известные украинцы: актер Николай Панасьев (1918 год), кинорежиссер и политик Юрий Ильенко (1936 год), телеведущий и журналист Виктор Дьяченко (1995).
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 мая:
1913 год - первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского;
1919 год - Симон Петлюра становится главой Директории УНР;
1920 год - проводят польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков;
1920 год - в Ужгороде основывают украинское общество "Просвита";
1927 год - парламент Австралии переезжает в новую столицу - Канберру;
1950 год - создают Европейское объединение угля и стали, - первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза;
1955 год - Федеративная Республика Германия входит в состав НАТО;
1962 год - первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского;
2018 год - плотина Патель в Кении на территории Большой рифтовой долины прорывается из-за ливней;
2022 год - президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписывает Закон S.3522 о лендлизе для защиты демократии в Украине и борьбы против россии.
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