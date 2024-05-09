В Киеве мужчина, угрожая ножом, отобрал у таксиста все деньги: нападавшего приговорили к 5 годам тюрьмы

Под угрозами потерпевший отдал злоумышленнику 1300 гривен и 600 долларов.

В Киеве злоумышленника, с ножом отобравшего у таксиста все деньги, приговорили к 5 годам тюрьмы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, за поддержание публичного обвинения прокурорами Подольской окружной прокуратуры г. Киева житель Киевщины приговорен к 5 годам лишения свободы за разбойное нападение на водителя такси и хранение психотропных веществ (ч. 1 ст. 187 УК Украины, ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Установлено, что в феврале 2021 года поздно ночью, обвиняемый вызвал автомобиль такси чтобы добраться домой. Когда водитель уже довез мужа в его дом, пассажир вместо того, чтобы расплатиться за поездку, решил отобрать у таксиста все деньги. Для этого злоумышленник приставил к шее водителя – гражданина Узбекистана, нож.

Под угрозами потерпевший отдал разбойнику 1300 гривен и 600 долларов.

В дальнейшем нападавшего задержали сотрудники полиции, а у него дома во время обыска обнаружили около 2,5 кг амфетамина.

По результатам судебного разбирательства Подольским районным судом города Киева обвиняемый признан виновным и назначен наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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